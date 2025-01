Ilary Blasi addio a Mediaset, perché non è stata confermata: “Non mi vedrete”

Ilary Blasi e il suo addio a Mediaset, perché non è stata confermata? “Non mi vedrete”. Le parole della showgirl

La notizia ha del clamoroso e segna un punto di svolta nella carriera televisiva di Ilary Blasi. La conduttrice romana, volto noto e apprezzato del piccolo schermo italiano, ha annunciato che per il momento non sarà presente in alcun programma televisivo su Mediaset. Una decisione che ha suscitato grande curiosità e non poche speculazioni sulle possibili ragioni di tale scelta.

In un’intervista rilasciata a FQ Magazine, Ilary Blasi ha aperto il suo cuore parlando non solo della sua vita professionale ma anche di quella privata, compresa la relazione con il nuovo fidanzato Bastian Muller e l’attesa docu-serie “Ilary“, prevista per l’uscita su Netflix il 9 gennaio. Questa mossa rappresenta una netta deviazione dal percorso finora intrapreso con Mediaset, azienda con cui la presentatrice sembrava avere legami indissolubili.

La crisi tra Ilary Blasi e Mediaset

La crisi tra Ilary Blasi e Mediaset sembra aver avuto origine lo scorso anno quando alla conduttrice è stato affidato il programma Battiti Live. Nonostante sia andato in onda in prima serata sull’ammiraglia del gruppo berlusconiano, si trattava di un appuntamento estivo, periodo considerato meno rilevante nel panorama televisivo. Da qui si sono susseguite varie vicende che hanno portato alla situazione attuale.

Un segnale evidente della rottura tra la presentatrice e l’emittente è stato il fatto che Ilary Blasi abbia scelto Rai Uno per promuovere la sua nuova docu-serie Netflix. Un gesto simbolico che non è passato inosservato agli occhi degli addetti ai lavori e del pubblico fedele.

Al centro delle tensioni potrebbe esserci anche la decisione della Blasi di affidarsi a Netflix per raccontare aspetti intimi della sua vita privata, come la separazione dall’ex marito Francesco Totti. Una scelta interpretata da alcuni come un tradimento nei confronti dell’azienda che l’ha vista crescere professionalmente fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo.

Nell’intervista concessa a FQ Magazine emerge anche un altro aspetto interessante della vita dell’ex conduttrice Mediaset: la relazione con Bastian Muller. L’imprenditore tedesco si è ritrovato suo malgrado al centro dell’attenzione mediatica italiana a causa della sua relazione con Ilary Blasi. La presentatrice stessa ammette candidamente di aver portato “un macello” nella vita tranquilla del compagno, catapultandolo in una realtà fatta di paparazzi ed esposizione pubblica costante.

Nonostante le difficoltà incontrate nel gestire questa nuova visibilità mediatica, sembra che Muller abbia avuto un impatto positivo sulla vita di Ilary Blasi offrendole sostegno nei momenti difficili e diventando una figura importante nella sua quotidianità.

Infine, emerge dalla conversazione una curiosità riguardante gli studi futuri della conduttrice: Ilary ha infatti superato i test per iscriversi al corso di criminologia ma non ha ancora intrapreso questo nuovo cammino accademico.