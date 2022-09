Il Torino a San Siro per continuare a volare: ecco la probabile formazione granata

Mancano ormai soltanto una manciata di ore alla sfida tra Torino ed Inter in casa dei nerazzurri, in programma questo tardo pomeriggio alle 18: i granata di Juric, ancora non al meglio a causa di una polmonite, reduci da una convincente vittoria per 1-0 sul Lecce, affronteranno un’Inter desiderosa di riscatto dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco.

In conferenza stampa l’allenatore in seconda del Torino Matteo Paro ha confermato che i recuperi degli infortunati Mirančuk e Ricci stanno avanzando positivamente insieme al recupero di condizione fisica dell’ultimo acquisto del mercato estivo, Yann Karamoh.

Salvo clamorose sorprese, tra i pali dovrebbe essere ancora schierato Milinković-Savić: la difesa a tre potrebbe essere composta da Rodrìguez e Djidji, con Buongiorno in ballottaggio con Schuurs al centro. A centrocampo Lukic e Linetty, in ballottaggio con Ilkhan, potrebbero essere affiancati da Vojvoda e Lazaro, in competizione con Singo per una maglia da titolare: sulla trequarti, Radonjic e Vlasic con Sanabria come unica punta.

Ecco quindi la probabile formazione del Torino:

Torino FC (3-4-2-1): Vanja; Djidji, Buongiorno, Rodrìguez ©; Vojvoda, Lukic, Linetty, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Matteo Paro.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Schuurs, Bayeye, Ilkhan, Singo, Aina, Adopo, Seck, Pellegri

Mi piace: Mi piace Caricamento...