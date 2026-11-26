(Adnkronos) –

Venticinque piegamenti in 2 minuti sono un buon risultato. Diventa eccezionale, da record, se a fare l’esercizio è un uomo di 98 anni. Bill Kober, quasi centenario di Woodbridge, in Inghilterra, ha realizzato l’impresa che potrebbe finire dritta dritta nel Guinness Book of Records. Con un maglioncino e una camicia bianca, non propriamente la tenuta ginnica ideale, il pensionato ha dato un saggio della sua strepitosa forma fisica: uno, due, tre piegamenti eseguiti alla perfezione, tra gli applausi di decine di persone che hanno assistito alla prova. Quindi, la progressione fino a 20, senza sosta. E il record a 25, con l’ultimo piegamento completato nonostante la fatica.

“Ora sono stremato… Cosa ho fatto? Spero di aver stabilito un nuovo record. Se sarà migliorato, non sarà migliorato da me…”, ha detto alla Bbc con il più tipico esempio di british humor. “Sapevo che sarebbe potuto arrivare a 20, ma non credevo potesse farne 25. Vedere il suo sforzo alla fine è stato fantastico”, ha commentato il figlio, Richard Kober. “Cosa farò adesso? Mi siedo…”, ha concluso il nuovo recordman.

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