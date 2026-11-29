ROMA (ITALPRESS) – La Roma non sbaglia contro il Monza, tiene il passo della Lazio e risponde all’Inter, riprendendosi il secondo posto in classifica. La squadra di Gasperini batte 4-0 i brianzoli all’Olimpico nel match valido per la 13esima giornata di Serie A. I giallorossi mettono in ghiaccio i tre punti nella prima mezz’ora con i gol di Malen e Soulè tra il 12′ e il 24′. Al 36′ sempre Soulè, alla prima doppietta con la Roma, firma il 3-0. Il poker lo cala Castro nel recupero. Unica nota stonata per Gasperini l’uscita a fine primo tempo di Malen per un problema alla caviglia, sostituito da Castro, dopo un duro colpo subito da Goglichidze. Nulla di grave per l’olandese, le cui condizioni saranno ugualmente da valutare in vista della trasferta di Bologna del 4 dicembre (ore 20.45), che precederà il match in Champions contro lo Sporting (8 dicembre, ore 21.00) e il derby con la Lazio del 13 dicembre (ore 12.30). La Roma sale a quota 33 punti e si riprende il secondo posto in classifica ai danni dell’Inter, terza a 32 punti. Sempre capolista la Lazio a 35 punti. Il Monza resta fermo al 15esimo posto con 10 e cercherà di ripartire nel difficile match casalingo contro il Como (5 dicembre, ore 15.00).

Roma subito molto attiva e in comando della partita. Al 12′ Mora serve Malen, che si sposta il pallone sul destro e batte Thiam con un tiro a incrociare. Al 24′ l’olandese firma l’assist per Soulè, che entra in area e piazza il pallone alla destra del portiere. Il Monza prova a reagire con Birindelli, che al 31′ calcia di prima senza trovare lo specchio. Al 36′ Soulè firma la doppietta con un sinistro da fuori area sotto l’incrocio su assist di Konè. Nel finale Malen resta a terra dopo un colpo subito da Goglichidze e Gasperini opta per un cambio precauzionale in apertura di seconda frazione, con Castro a subentrare al capocannoniere della Serie A. Il centravanti argentino al 54′ si divora il 4-0 mandando a lato a porta vuota su cross rasoterra di Lulli. Nel finale i ritmi si abbassano e la Roma controlla il successo e la porta inviolata, calando il poker con Castro nel recupero.

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