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Il Nobel 2026 per la Chimica assegnato al francese Kagan e al giapponese Kenso Soai

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Sono il francese Henry Kagan e il giapponese Kenso Soai i vincitori del premio Nobel per la Chimica 2026. L’annuncio pochi minuti fa. 

 

“L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica del 2026 a Henri B. Kagan e Kenso Soai per la scoperta di effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica”, si legge come motivazioni sui canali social del Nobel.  

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