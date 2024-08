IL MONDO DEI NUMERI PRIMI

L’Associazione nasce a giugno 2023, dall’idea di alcuni genitori di far valere i diritti dei propri figli attraverso la realizzazione di progetti, ripetibili nel tempo, che rafforzino fiducia e autostima.

Si pone come obiettivo la promozione di attività per persone con disabilità, favorendo l’integrazione sociale, mirando ad abbattere le barriere fisiche e mentali che circondano le nostre realtà, creando una rete di amicizia e sostegno tra famiglie.

Ad oggi conta più di 180 soci, tra fruitori e sostenitori, a dispetto dei 40 iniziali. Due le sedi operative nella valle dell’Aniene: Guidonia e Castel Madama.

La terza nuova sede, nel comune di Pofi (FR), è finalmente un’emozionante realtà.

Per questa nuova sede, l’Associazione ha in programma diversi progetti sociali strutturati e proporzionati alle dimensioni della struttura, numerose stanze con bagno privato, diversi spazi in comune, giardino e quanto di utile per le attività laboratoriali.

Tra i progetti già realizzati dall’Associazione ci sono: autonomia esterna, la lingua dei segni, la conoscenza e l’importanza del denaro, lo sportello per le famiglia, biblioteca e taxi per l’handicap.

Se sei un genitore e hai bisogno di supporto nella gestione quotidiana dei tuoi figli o semplicemente vuoi condividere idee, partecipare alle nostre iniziative, contattaci e unisciti a noi. Siamo sempre aperti a nuovi progetti e pronti ad ascoltarvi.

Contatti

https://www.ilmondodeinumeriprimi.it/contatti