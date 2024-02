Il manga Naruto diventa un film live action per il cinema

(Adnkronos) – Naruto, uno dei manga più popolari di tutti i tempi, sta per fare il grande salto sul grande schermo. Destin Daniel Cretton, noto per aver co-scritto e diretto il film di Marvel Studios "Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli", è stato scelto per scrivere e dirigere un'adattamento live-action del celebre manga per conto di Lionsgate. Cretton, che si occuperà anche della produzione del film attraverso la sua compagnia, Hisako, in collaborazione con Jeyun Munford, lavorerà con Avi Arad, Ari Arad e Emmy Yu di Arad Productions, noti per la loro imminente adattamento cinematografico del videogioco "Borderlands", e Jeremy Latcham, legato al progetto "Dungeons & Dragons". Naruto, nato dalla penna di Masashi Kishimoto, si è imposto nel tempo come una delle proprietà intellettuali più seguite al mondo, con oltre 250 milioni di copie dei volumi raccolti vendute in più di 60 paesi e territori. Il successo del manga ha generato diverse serie animate, oltre a una serie di adattamenti videoludici e un vasto merchandising. Masashi Kishimoto, commentando la scelta di Cretton, ha espresso grande fiducia nel regista, ritenendolo la scelta perfetta per portare Naruto sul grande schermo. Cretton, che in passato ha già collaborato con Lionsgate per il film "The Glass Castle", è attualmente impegnato nello sviluppo di un sequel di "Shang-Chi". Il suo ultimo lavoro include la regia di diversi episodi di "American Born Chinese", adattamento per Disney+ dell'omonimo romanzo grafico di Gene Luen Yang, di cui è anche produttore esecutivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)