Il Lazio e la crisi degli infermieri: tra dati, sfide e speranze

Il rapporto infermieri/pazienti nel Lazio è tra i più critici d’Italia , con una media di 1 infermiere ogni 11 pazienti, ben lontano dal rapporto ottimale di 1 a 6. Questo squilibrio si traduce in turni massacranti, stress elevato e una crescente difficoltà nel garantire cure adeguate a una popolazione sempre più anziana e fragile.

La carenza di infermieri nella regione è un problema che non riguarda solo il numero di professionisti, ma tocca la qualità dell'assistenza, la sicurezza dei pazienti e la salute mentale degli stessi operatori.

Retribuzioni e assenze: un paradosso regionale

Nonostante la carenza, gli infermieri del Lazio godono di stipendi superiori alla media nazionale: circa 33.900 euro lordi annui, contro i 32.400 euro della media italiana. Tuttavia, questo dato non basta a compensare le difficili condizioni di lavoro.

Le assenze per malattia e stress sono in aumento, con il Lazio che registra una delle percentuali più alte d’Italia, pari al 17%, superiore alla media nazionale del 16,23%. Questo indica un livello di disagio e insoddisfazione tra gli operatori sanitari che non può essere ignorato.

Le aggressioni al personale sanitario sono un altro fenomeno preoccupante. Secondo l’Eurispes, circa 18.000 operatori sono stati coinvolti in episodi di violenza, con due terzi delle aggressioni che riguardano professioniste donne. I contesti più a rischio sono i Pronto Soccorso e le Aree di Degenza, dove la pressione e la frustrazione dei pazienti spesso sfociano in comportamenti violenti. Questo clima di insicurezza contribuisce ulteriormente al malessere degli infermieri e alla difficoltà di attrarre nuovi professionisti nella regione.