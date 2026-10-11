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Il Genoa risponde a Ryanair: “Brutte notizie per voi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Genoa vince e a Ryanair tocca incassare. L’account X della compagnia aerea low cost irlandese, notoriamente molto attento alle questioni calcistiche tra ironia e sfottò, giorni fa aveva punzecchiato la squadra rossoblu. “Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo weekend torna la Serie A”, si leggeva in un post. Ora il Genoa si prende la sua rivincita, dopo la vittoria contro la Fiorentina, e risponde a tono: “Brutte notizie per il social media manager di Ryanair”. 

Tra sorrisi, qualche post pesante e freddure, si scatenano le reazioni sull’account rossoblu. “Per un attimo ho pensato che ci fosse stato un disastro aereo”, scrive un utente. 

Ryanair non è nuova a battute e a stuzzicare. A settembre a finire nel mirino era stata la Lazio e giorni fa è toccato alla Juve. Il profilo della compagnia aerea ha colto l’occasione del ritorno in maglia bianconera del portiere brasiliano Neto, liquidando l’operazione di mercato con un gioco di parole: “È ritorNETO”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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