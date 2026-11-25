(Adnkronos) – La crisi dell’ordine internazionale, la ridefinizione degli equilibri geopolitici e il futuro delle democrazie liberali saranno al centro dell’incontro promosso dalla Fondazione Aises e dalla Spes Academy ‘Carlo Azeglio Ciampi’, con il supporto di Comin & Partners, in occasione della presentazione del libro ‘L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia’ (Mondadori) di Giovanni Pitruzzella, Giudice della Corte costituzionale e già Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea. L’appuntamento è in programma domani, giovedì 26 novembre, alle 17.30, a Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna 366, a Roma. Il volume offre una chiave di lettura delle profonde trasformazioni dell’ordine internazionale e delle sfide che ne derivano per l’Europa, chiamata a ripensare il proprio ruolo politico e strategico in un mondo nel quale la competizione tra le grandi potenze investe sempre più le dimensioni economica, tecnologica e militare.

Introdotto da Giuseppina Rubinetti, consigliere di amministrazione della Fondazione AISES e direttrice del Dipartimento Politiche Pubbliche della Spes Academy, il confronto vedrà la partecipazione, oltre all’Autore, di Alessandro Azzoni, Rappresentante permanente d’Italia presso la Nato; Francesco Clementi, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma; Anne-Marie Descôtes, Ambasciatrice di Francia in Italia; Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo; Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna in Italia; Marco Minniti, Presidente della Fondazione Med-Or. Modererà il dibattito Fiorenza Sarzanini, Vicedirettrice del Corriere della Sera. Le conclusioni saranno affidate a Valerio De Luca, Presidente della Fondazione Aises, fondatore e direttore della Spes Academy. “Il libro di Giovanni Pitruzzella offre lo spunto per una riflessione sulla qualità dell’integrazione europea e sulla capacità dell’Europa di esprimere una visione strategica condivisa sui grandi temi del nostro tempo, valorizzando le identità nazionali e il radicamento democratico delle istituzioni. È in questo equilibrio che l’Europa può rafforzare il proprio ruolo nei nuovi scenari geopolitici e contribuire a ridefinire quello dell’Occidente”, dichiara Giuseppina Rubinetti.

“Il mutamento del contesto geopolitico impone all’Unione europea una profonda trasformazione. Occorre coniugare la capacità di agire in un mondo dominato dalla competizione tra potenze con il rafforzamento della legittimazione democratica delle scelte europee. Geopolitica e democrazia sono le due dimensioni di una medesima sfida”, afferma Giovanni Pitruzzella. “Promuovere una riflessione interdisciplinare sul futuro dell’Europa significa contribuire alla formazione di una cultura politica e istituzionale all’altezza della complessità del nostro tempo. È in questa prospettiva che si colloca l’impegno della Fondazione Aises e della Spes Academy”, sottolinea Valerio De Luca.

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