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Il futuro della legislazione farmaceutica: a Roma il confronto sulle sfide tra accessibilità e

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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I protagonisti del sistema salute e del comparto farmaceutico si sono confrontati a Roma nell’ambito dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti, per discutere priorità e prospettive del nuovo Testo Unico della legislazione farmaceutica, attualmente all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera dopo il via libera del Senato. Al centro del dibattito, la necessità di una riforma capace di accompagnare l’innovazione scientifica, semplificare il quadro normativo, favorire un accesso più rapido alle cure e rafforzare la competitività del settore, mantenendo sempre il cittadino al centro del sistema.

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