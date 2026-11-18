(Adnkronos) –

Il ‘Festival del Cinema Russo in Italia’, previsto dal 21 al 23 novembre 2026, si terrà nella sede della Casa Russa a Roma in Piazza Benedetto Cairoli, 6. E’ quanto apprende l’Adnkronos dal centro culturale e umanitario. La rassegna promossa da Roskino, con il sostegno diretto del ministero della Cultura, della Federazione Russa, dell’Ambasciata russa in Italia e della Casa Russa a Roma, dunque cambia location dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il festival era infatti inizialmente in programma al Cinema Barberini, che ieri in una nota ha comunicato di aver revocato gli spazi precedentemente concessi in locazione.

La direzione del cinema ha spiegato che l’accordo iniziale era stato preso “ritenendo di ospitare una manifestazione di carattere esclusivamente culturale, promossa da un’organizzazione indipendente”. A far saltare l’intesa è stata la scoperta del “coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione Russa e di soggetti per i quali sono state sollevate questioni di compatibilità con il regime sanzionatorio dell’Unione Europea”. A pesare in modo decisivo sulla cancellazione è stata anche la questione dell’ordine pubblico. Il Barberini, essendo una multisala, avrebbe continuato a operare regolarmente nelle altre sette sale, ospitando un pubblico del tutto estraneo alla kermesse. “Il clima di forte contestazione che si è creato e la possibilità di protestare, manifestazioni o contrapposizioni all’interno e nelle immediate vicinanze della struttura – si legge nella nota – rappresentano un rischio che, in qualità di gestori, non riteniamo di poter assumere, avendo come priorità assoluta la tutela dell’incolumità e della tranquillità di tutti i nostri spettatori e dipendenti”. La nota ha chiarito inoltre che la scelta non rappresenta una presa di posizione contro la cultura russa, ma “deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse, dalle questioni di conformità normativa sollevate e dalle nostre responsabilità in materia di sicurezza”.

Il festival ha sollevato diverse polemiche politiche con l’eurodeputata Pina Picierno che ha inviato una lettera alla premier Giorgia Meloni e ai ministri della Cultura e dell’Interno, Alessandro Giuli e Matteo Piantedosi, per chiedere di bloccare l’iniziativa. Di fronte alle polemiche, il ministero della Cultura (Mic) ha chiarito di non aver erogato alcun finanziamento e, in una dichiarazione a ‘Repubblica’, ha ricordato di non poter intervenire con un atto diretto per bloccare l’evento: “La linea del Mic non è cambiata: il giudizio politico resta intatto, le azioni di contrasto possono avvenire soltanto all’interno del sistema sanzionatorio internazionale”.

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