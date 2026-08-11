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Il ‘diavolo di sabbia’ attraversa un parco di Londra: paura tra i presenti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Un piccolo vortice di polvere, noto come ‘dust devil’, ha attraversato domenica Greenwich Park, nel sud-est di Londra, sorprendendo le persone che si trovavano nel parco per un picnic. Il fenomeno è stato ripreso in video da Jimmy O’Keeffe, 35 anni, residente a Greenwich e originario di Manchester. 

“È stato scioccante, non potevo crederci”, ha raccontato l’uomo, spiegando che il vortice ha attraversato la zona del picnic per alcuni minuti, prima di dissolversi. Alcune persone si sono alzate e hanno cercato di allontanarsi mentre il vortice si spostava nel parco; in alcuni momenti si sono sentite anche delle urla. 

I ‘dust devil’ sono piccoli vortici d’aria che possono formarsi nelle giornate calde e soleggiate. Diventano visibili quando sollevano polvere, paglia o altri materiali dal terreno, che vengono trascinati nel movimento vorticoso. 

Un fenomeno analogo è stato osservato nel fine settimana anche nel Kent, a nord-est di Leeds Castle. A Greenwich, invece, secondo O’Keeffe, la maggior parte delle persone è rimasta calma e il suo picnic è riuscito a evitare danni: il cibo, ha raccontato, ha avuto una “fortunata fuga”. 

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