IFA 2026, Hisense presenta la sua smart home basata sull’IA

(Adnkronos) – A IFA 2026, in corso a Berlino in questi giorni, Hisense ha illustrato la propria strategia per l’intelligenza artificiale applicata alla casa connessa, delineando un percorso che porterà gli elettrodomestici a trasformarsi da semplici dispositivi passivi ad assistenti capaci di anticipare le esigenze degli utenti. Al centro dell’annuncio c’è V AIOS, la nuova generazione del sistema operativo per la smart home, che si appoggia su oltre dieci anni di sviluppo delle piattaforme VIDAA e ConnectLife per coordinare televisori, elettrodomestici e servizi domestici in un unico ecosistema.

Secondo l’azienda, V AIOS è progettato per riconoscere gli utenti, interpretare contesto ed emozioni e gestire autonomamente attività quotidiane, dalla preparazione dell’ambiente per la visione di una partita al supporto per la sicurezza e il benessere dei familiari più anziani. Hisense ha inoltre sottolineato l’attenzione riservata a privacy e trasparenza, puntando su un’elaborazione dei dati in locale tramite tecnologie di Edge AI, con l’obiettivo dichiarato di costruire un sistema fondato sulla fiducia degli utenti oltre che sulle capacità tecniche.

La piattaforma ConnectLife resta il perno di questa strategia: attraverso intelligenza artificiale avanzata, interazione multimodale e scambio di dati tra dispositivi, abilita servizi proattivi in ambiti come cucina, cura del bucato, qualità dell’aria e gestione energetica, integrandosi anche con piattaforme esterne, retailer e fornitori di servizi energetici. A completare l’offerta arriva la nuova generazione di elettrodomestici AI Companion, pensata per automatizzare attività come la creazione di ricette, la gestione dei programmi di lavaggio e la regolazione del clima domestico in base alle abitudini della famiglia, con un’ulteriore espansione della gamma prevista entro l’anno.

Parallelamente alla presentazione tecnologica, Hisense ha confermato la prosecuzione della propria partnership con UEFA in vista di UEFA EURO 2028. Il rapporto tra l’azienda e il torneo europeo risale al 2016, quando Hisense divenne il primo sponsor cinese nella storia della competizione; da allora la collaborazione si è consolidata fino a UEFA EURO 2024, edizione in cui il gruppo ha fornito gli schermi per la tecnologia VAR. Catherine Fang, VP di Hisense Group, ha definito il percorso con UEFA una crescita costruita “fianco a fianco”, mentre Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA, ha parlato di una partnership che attraversa ormai quattro edizioni consecutive del torneo.

I numeri confermano il peso crescente del marchio a livello globale: con 41 stabilimenti produttivi, 32 centri di ricerca e sviluppo e 65 società nel mondo, Hisense è presente in oltre 160 mercati. I ricavi complessivi sono raddoppiati nell’ultimo decennio, raggiungendo i 31,4 miliardi di dollari nel 2025, mentre quelli generati sui mercati esteri sono cresciuti del 300%, fino a 15,5 miliardi di dollari. In Europa, dove il gruppo punta a una quota di mercato del 10%, Hisense Europe prevede di superare quest’anno i cinque miliardi di euro di fatturato.

Sul fronte della sostenibilità, Hisense Europe ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento EcoVadis Platinum per il proprio polo produttivo europeo Gorenje, risultato che colloca l’azienda nel top 1% di oltre 150mila realtà valutate a livello globale e che ne fa l’unico produttore di grandi elettrodomestici ad aver raggiunto questo traguardo per due anni di seguito. Fino al 9 settembre, i visitatori di IFA potranno scoprire le novità dei marchi Hisense, Gorenje e Asko presso l’area espositiva del gruppo, nella Hall 23a.

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