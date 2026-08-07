Ieg nei primi 6 mesi 2026 ricavi a 162,8 milioni (+9%)

(Adnkronos) – Ricavi a 162,8 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto al primo semestre 2025; ebitda adjusted a 47,8 milioni (+22%); ebit adjusted a 36,3 milioni (+24,7%) e posizione finanziaria netta a 129,9 milioni. Il consiglio di amministrazione di Italian exhibition group (Ieg) ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026. Il ceo, Corrado Peraboni, dichiara: “Il primo semestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso da Ieg e la capacità del gruppo di valorizzare il proprio modello di business, combinando crescita organica e sviluppo internazionale attraverso acquisizioni strategiche. L’incremento dei ricavi è stato sostenuto dalla positiva performance degli eventi organizzati, che confermano la solidità dei nostri format sempre più internazionali e attrattivi per espositori e visitatori”. Il semestre, prosegue il ceo, “ha evidenziato anche un significativo miglioramento della marginalità, confermando la creazione di valore da parte del Gruppo attraverso la crescita dei volumi e l’integrazione delle nuove manifestazioni nel portafoglio. I risultati raggiunti nei primi sei mesi dell’anno, insieme alle positive prospettive per il secondo semestre, ci consentono di incrementare la guidance 2026 sia per i ricavi sia per l’ebitda”, nonostante il negativo impatto che l’attuale crisi sta provocando sul business in Medio Oriente.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)