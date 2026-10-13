IA: Zingaretti, “Come dice il Papa, grande innovazione che è opportunità solo se uomo al centro”

“È evidente che questa grande innovazione che il genere umano ha prodotto non può essere nelle mani esclusive di un oligopolio o di un monopolio di pochi imprenditori, per altri non europei, perché questo pone un problema di equilibri, di libertà e di democrazia insopportabile”. Così l’eurodeputato e capo delegazione del Partito democratico al Parlamento Europeo, in un punto stampa a margine dell’evento di presentazione dell’enciclica di Papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas”, al Parlamento europeo di Bruxelles. “Stiamo lavorando anche con i democratici americani per preparare delle chiare proposte che aggrediscano i nodi più dello sviluppo di questa innovazione che è un’opportunità se, come dice Papa, la persona umana si mette a dirigere, a indirizzare questa innovazione e quindi la ridistribuzione della ricchezza, la proprietà delle infrastrutture, la proprietà dei dati, il futuro del lavoro, il tema del ruolo dello Stato e della salvaguardia della democrazia”.