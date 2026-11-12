IA, Wmf: investitori founder ed esperti da tutto il mondo a confronto nella Silicon Valley

(Adnkronos) – Si è chiusa a San Francisco la seconda edizione di AI For Future – The WMF Event in Silicon Valley – l’appuntamento internazionale realizzato da Wmf-We Make Future e Search On Media Group per mettere in relazione ecosistemi dell’innovazione, capitali, imprese, startup e istituzioni tra continenti e mercati differenti. L’evento, ospitato il 5 novembre negli spazi di Mind The Bridge, ha riunito 250 tra founder, investitori, venture capitalist, corporate, esperti AI e rappresentanti istituzionali, per una serata dedicata all’Intelligenza Artificiale, alle sue applicazioni e alle opportunità di sviluppo sui mercati globali. Una platea internazionale, con startup, aziende e organizzazioni provenienti anche da Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Cina, Singapore, Canada, Regno Unito, Germania, Svezia, Svizzera, Lussemburgo, San Marino e Italia, che conferma il ruolo di AI For Future come punto di connessione tra gli ecosistemi statunitense, europeo e asiatico. AI For Future è stato realizzato con il supporto di Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“La Silicon Valley è il luogo naturale per questa conversazione – ha detto in apertura di lavori Leonardo Nasi, vice consul – economic attaché at the Consulate General of Italy in San Francisco – ma oggi la vera sfida non è più solo sviluppare nuove tecnologie: è trasformare l’innovazione in applicazioni concrete, scalare le soluzioni e attrarre investimenti”. Sul ruolo del WMF come piattaforma globale per la connessione tra ecosistemi è intervenuto Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del WMF: “Quello che stiamo costruendo è un grande ecosistema di startup e di realtà dell’open innovation. Sono ponti che partono dall’Italia per connettere il mercato globale: questo evento è il momento per mettere in contatto startup, persone e imprenditori che usano l’AI per costruire un futuro diverso”. “Non sono incline all’esagerazione – ha aggiunto Jerry Kaplan, imprenditore della Silicon Valley ed esperto di AI – ma credo che l’intelligenza artificiale generativa possa rivelarsi la singola innovazione più importante della storia umana”.

Tra gli annunci arrivati da San Francisco anche ‘Beyond the Game’, il nuovo WMF Sports Innovation Track che debutterà al WMF-We Make Future 2027, in programma dal 10 al 12 giugno a BolognaFiere, mettendo in relazione sport, Intelligenza Artificiale, tecnologia e imprenditoria attraverso ambiti che spaziano da salute e longevità allo SportsTech fino al business dello sport. Ampio spazio anche alla AI 4 Future Startup Competition, che ha portato sul palco 9 startup: Daidalos, Mulan AI, Salute360, Prodigy, Handy Signs, MON5, TerraSpark, Nuhpro e Vertalis. Ad aggiudicarsi il primo posto TerraSpark, realtà lussemburghese che sviluppa sistemi commerciali per la produzione di energia solare nello spazio e già vincitrice della Startup Competition 2026 del WMF, oltre che selezionata per la fase finale della Startup World Cup. Secondo posto per Salute360, piattaforma digital health che integra il percorso di cura e conta già 200.000 utenti e 8.000 professionisti; terzo posto per MON5, piattaforma di cybersecurity dedicata agli ambienti industriali e alle infrastrutture critiche. Le tre vincitrici accedono a opportunità espositive nei principali appuntamenti internazionali dell’ecosistema WMF nel 2027, tra AI Festival a Milano, WMF – We Make Future a Bologna e Saudi Makes Future a Riyadh, oltre a incontri dedicati con fondi di venture capital del network WMF. Tutte le nove startup selezionate avranno inoltre l’opportunità di presentare il proprio pitch al WMF – We Make Future 2027, in programma dal 10 al 12 giugno a BolognaFiere, mentre le altre startup finaliste accedono a ulteriori opportunità di presenza all’interno dello Startup District.

La seconda edizione di AI For Future rappresenta una nuova tappa del WMF International Roadshow, il progetto che dal 2021 porta il network WMF nei principali ecosistemi internazionali dell’innovazione con l’obiettivo di mettere in relazione mercati, competenze, imprese, startup, capitali e istituzioni. Dopo San Francisco, il percorso prosegue il 17 novembre a Bengaluru, in India, in occasione del Bengaluru Tech Summit, e il 19 novembre a Salonicco, in Grecia per la sua 6^edizione. Nel 2027 il Roadshow torna negli Stati Uniti con il CES di Las Vegas, dal 6 al 9 gennaio, per poi raggiungere Barcellona il 9 aprile e Tallinn il 20 maggio. Le diverse tappe condurranno al WMF – We Make Future 2027, in programma dal 10 al 12 giugno a BolognaFiere. Il network continua inoltre a espandersi verso il Medio Oriente con Saudi Makes Future, in programma dal 14 al 16 novembre 2027 a Riyadh, in Arabia Saudita, ampliando ulteriormente la rete di connessioni tra Europa, Stati Uniti, Asia e mercati del Golfo.

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