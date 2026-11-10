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Ia, Picerno (Sp): “Sovranità tecnologica deve essere sinonimo di competitività e sicurezza”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Il concetto di sovranità tecnologica coincide, nella sua accezione più larga, con quelli di competitività e sicurezza. E il Parlamento europeo lo sa bene”. Così la vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno (Spazio Pubblico), in occasione di ‘AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group’, l’evento organizzato al Parlamento europeo di Bruxelles per presentare IS-IA, un’architettura sviluppata per consentire a imprese e istituzioni di governare l’intero ciclo dell’AI, dalle infrastrutture ai modelli, fino alle applicazioni. 

“Questo evento si svolge in un momento di grandi sfide – ha ricordato Picierno -. La cronaca stessa ci dice che siamo drammaticamente esposti e vulnerabili, dalla catena del freddo ai trasporti. Ogni ambito delle nostre attività sociali e produttive è esposto. Pertanto, la tecnologia non è un settore tra tanti”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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