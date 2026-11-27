(Adnkronos) – “Schneider Electric è un partner tecnologico che, all’interno di un data center, ha l’obiettivo di efficientare al massimo sia l’energia in ingresso ai server, sia l’energia termica rilasciata dai server verso l’esterno del data center. Efficientiamo al massimo le soluzioni sia dal punto di vista della distribuzione elettrica, sia dal punto di vista del condizionamento. Lo ha dichiarato Massimo Galbiati, Tech & Presales Manager Secure Power di Schneider Electric Italia, in occasione dell’incontro che a Padova ha riunito la stampa di tutta Europa, organizzato dall’azienda presso il polo industriale di Conselve (PD) per annunciare l’ampliamento della capacità produttiva di raffreddamento a liquido per far fronte alla crescente domanda.

Entrando nel merito delle tecnologie termiche, Galbiati spiega che “il raffreddamento a liquido è un sistema che sfrutta la migliore capacità del liquido rispetto all’aria di trasportare il calore e, di conseguenza, di raffrescare le tecnologie di intelligenza artificiale e di Hpc (High Performance Computing) che hanno un carico molto elevato. Tramite questi circuiti a liquido si riesce a trasportare in maniera più efficace ed efficiente l’energia calorica verso i circuiti di smaltimento”.

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