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IA, Engineering porta a Bruxelles la sfida europea per un’intelligenza sovrana e sicura

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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Un’intelligenza artificiale sovrana, sicura e controllabile. È questa la proposta di Engineering, presentata al Parlamento europeo di Bruxelles nell’evento “AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group”, co-ospitato dalle vicepresidenti dell’Eurocamera Pina Picierno e Antonella Sberna. Al confronto hanno partecipato rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento e della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue, insieme al Ceo di Engineering, Aldo Bisio, che ha illustrato IS-IA, l’architettura sviluppata sulla piattaforma di AI generativa EngGPT 2, e ha presentato anche EngSure, una piattaforma di cybersecurity che usa l’intelligenza artificiale per difendere gli asset digitali delle organizzazioni. L’obiettivo, dice Engineering, è usare l’AI mantenendo dati, modelli e conoscenze in perimetri sicuri e trasparenti.

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