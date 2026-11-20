Soldati francesi sono presenti in Ucraina almeno dalla scorsa estate: è la missione segreta Volia, rivelata da un’inchiesta pubblicata da Radio France Internationale il 16 novembre. Secondo il governo, il piccolo contingente si occupa solo di addestramento e manutenzione delle armi, ma la cosa ha scatenato polemiche a Parigi e una dura reazione a Mosca. Il ministro degli Esteri russo ha parlato apertamente di “partecipazione diretta” alla guerra. E mentre la Francia si avvicina alle presidenziali del 2027, le posizioni di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, favoriti nella corsa all’Eliseo, sollevano interrogativi sul futuro degli aiuti a Kiev. Intanto, i negoziati di pace riprendono e Putin apre uno spiraglio, alle sue condizioni, alla partecipazione europea. Ma il caso Volia rischia di complicare tutto.

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