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I robot lavorano al supermercato in Danimarca, gli umanoidi tra scaffali e casse

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – I robot iniziano a lavorare al supermercato. Succede in Danimarca, dove gli umanoidi hanno esordito tra corsie e scaffali grazie all’accordo tra la catena di supermarket Fotex e la start-up Hive. Quando il supermercato è chiuso ai clienti, i robot cominciano a lavorare, coordinati dai tecnici che raccolgono dati mentre i ‘nuovi assunti’ sistemano la merce negli scaffali e supportano il personale umano. L’obiettivo della catena è arrivare ad avere uno o due umanoidi in un negozio per aiutare i colleghi, rendere le procedure più efficienti e liberare tempo per altre attività orientate alla clientela.  

Al momento, i robot non compiono operazioni in totale autonomia. Vengono guidati dai tecnici e acquisiscono dati utili per sviluppare ulteriori modelli. In prospettiva, i dipendenti-umanoidi dovrebbero arrivare a riempire gli scaffali da soli, controllare le scadenze, spostare eventualmente la merce.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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