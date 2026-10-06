I Miami Heat diventano Vice City: match nel segno di Grand Theft Auto VI

(Adnkronos) – I Miami Heat si trasformeranno in Vice City, la città immaginaria al centro di Grand Theft Auto VI, per la partita del 18 novembre contro i Milwaukee Bucks. L’incontro si disputerà al Kaseya Center di Miami, in Florida, e sarà un evento in un’unica serata, come ha annunciato la stessa franchigia attraverso il proprio sito ufficiale.

Per l’occasione la squadra scenderà in campo su un parquet realizzato appositamente per Vice City, battezzato “Vice City Court”, che resterà in uso soltanto per questa gara. I giocatori indosseranno inoltre una divisa completamente ripensata, presentata come un look inedito per la serata. Il club ha parlato di un’iniziativa mai tentata prima, nata dalla collaborazione con il franchise videoludico.

Sul fronte dell’intrattenimento, gli Heat hanno anticipato che la serata sarà accompagnata da attività speciali all’interno dell’arena e da iniziative dedicate ai tifosi, i cui dettagli saranno comunicati più avanti. Alcune di queste prenderanno il via già con la partita inaugurale della stagione al Kaseya Center, mentre le attivazioni specifiche legate al 18 novembre verranno illustrate in seguito.

La scelta della data non è casuale. Grand Theft Auto VI è atteso su PlayStation 5 e Xbox Series il 19 novembre, il giorno successivo alla gara. L’evento di Miami si colloca quindi alla vigilia di uno dei lanci più attesi dell’industria dei videogiochi, a cui la città della Florida è peraltro legata anche dall’ambientazione: Vice City è da sempre ispirata a Miami e agli anni Ottanta.

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