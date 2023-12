I-MATT: dal 15 dicembre il nuovo singolo “Di più”

“Di più” è un brano prevalentemente pop dalle sfumature soul con un testo romantico e focalizzato non solo sull’amore tra marito e moglie o partner ma amore in generale.. Per la vita, per le persone e per se stessi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “C’è bisogno di amore in questo mondo. L’amore non è solo tra partner ma anche per se stessi o per la vita stessa. La miglior risposta all’odio e alle guerre non è ulteriore odio o disperazione ma amore, un messaggio positivo o una buona leadership o aiuto reciproco. Ho scritto questa canzone per omaggiare la figura di mia moglie, una persona forte e creativa che mi supporta e spinge costantemente a dare il meglio di me. Questi tempi moderni non sono proprio il mio poiché alcune bellezze della tradizione stanno scemando un po’ troppo, per questo ho voluto dare enfasi all’amore classico, tradizionale e forse più onesto e meno appariscente di quello corrente. Ho sofferto molto nella mia vita e ho sudato sette camicie per essere dove sono. Quando trovi una tua stabilità e un posto giusto in questo mondo è giusto farlo sapere, quando pensi di aver trovato una via d’uscita per le insicurezze e capisci che la felicità non è così utopica non puoi tenerlo per te…per questo lo canto a squarciagola.”

Il videoclip di “Di più”, diretto da Francesco Mandelli, è stato girato sul bellissimo e rinomato Lago di Como e all’interno della splendida Villa Geno con un pianoforte a coda incantevole. I protagonisti sono I-MATT e sua moglie, Lina Okolova.

Biografia

Mattia Lappano, in arte I-MATT, nasce a Cosenza nel 1994 e intraprende lo studio del canto con Silvana Gaeta, grazie alla quale acquisisce la conoscenze del proprio strumento vocale e delle tecniche basilari come la respirazione e l’impostazione del suono. Nel frattempo partecipa a seminari e masterclass per arricchire il proprio bagaglio musicale, personalizzando lo stile con Luca Jurman, Giuseppe Anastasi e Roberta Faccani.

Non a completo agio, decide di fare un passo importante nella sua vita, fa le valigie e con tutta la famiglia si trasferisce in Lombardia per un futuro più roseo. Da qui prosegue il suo percorso di apprendimento con l’insegnante di canto jazz e musica leggera Paola Zigoi presso la “Nam” di Milano dove consegue il Diploma.

Nel frattempo partecipa a svariati seminari riguardanti il canto e tecniche della comunicazione applicate al canto ed al comportamento scenico con i maestri Silvia Beillard, Paola Folli (vocal coach di X Factor), Laura Fedele e Randolph Matthews. Partecipa a diversi concorsi canori e talent show come “X factor”,“The Voice of Italy”, ”Una voce per Sanremo”, “Festival di Musica Leggera italiana”, in quest’ultimo si esibisce in coppia con Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, raggiungendo il terzo posto sul podio. Attualmente performa, con differenti formazioni musicali (Duo,Trio acustico e Band) proponendo una rivisitazione dei vari generi e soprattutto un nuovo percorso musicale ricco di inediti e storie personali raccontate in musica nei vari Paesi: Germania, Svizzera, SudAfrica, Florida, Latino America, Francia, Inghilterra, Grecia, Spagna e Kazakistan.

Le sue canzoni inedite vantano ormai una media di 80.000 ascolti a brano con commenti positivi derivanti dai social, dalla stampa e dai suoi colleghi del mestiere sui vari palcoscenici che I-MATT quotidinamante calca nel Bel Paese e non solo.

