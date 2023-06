I Carta Bianca al Teatro Spazio Vitale di Nettuno

I Carta Bianca, sabato 5 agosto, in scena nel Teatro Spazio Vitale di Nettuno, con lo spettacolo che ha riscosso una lunga standing ovation al Teatro Brancaccio: “Siamo Positivi”. Daniele Graziani e Lucio Dal Maso: “Vi aspettiamo numerosi, sempre bello esibirci a casa”

“Questo è uno spettacolo che sentiamo più nostro rispetto ai precedenti, che più ci rappresenta. Non che gli altri non lo facessero ma sentiamo di aver raggiunto una consapevolezza e una maturità artistica diversa, nuova! E finalmente, dopo tanto girare per l’Italia, potremmo mostrarlo al pubblico del nostro territorio: non vediamo l’ora! “.

Dopo il grande successo registrato al Teatro Brancaccio e nei teatri di tutta Italia, I Carta Bianca approdano finalmente a Nettuno con lo spettacolo “Siamo Positivi”. Un titolo che prende spunto da una frase che purtroppo ha cambiato il suo significato negli ultimi 2 anni e che il duo comico utilizzerà come pretesto per portare in scena uno show che cercherà di scrollare di dosso questa negatività che ormai regna sovrana! E lo faranno in una carrellata di quadri paradossali, a volte no sense, spesso grotteschi, ricchi di caricature delle personalità con cui siamo costretti a confrontarci tutti i giorni: file dal medico, usurai, falsi funerali, ciarlatani dello show business, piattaforme streaming, schizofrenia social sono solo alcune delle corde che verranno toccate per portare sulla scena il mondo che viviamo, dove le cose che sembravano più assurde sono ormai il quotidiano.

Sul Palco insieme a loro la bellissima Sara Santostasi, già protagonista di “Dirty Dancing”, “Don Matteo” e “Ballando con le stelle”. Nel loro viaggio di gag, musica e parodie verrà esasperato il cinismo che ormai ci circonda, smodando le fobie e l’insoddisfazione che la pandemia ha solamente incrementato.