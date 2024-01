Hyundai premiata ai GOOD DESIGN Awards 2023

(Adnkronos) –

Hyundai è stata nuovamente premiata per la sua visione innovativa nell’ambito del design, aggiudicandosi sei riconoscimenti ai GOOD DESIGN Awards 2023, di cui quattro nella categoria “Transportation” e due nella categoria “Interactive Media”. “Siamo estremamente onorati di ricevere questi premi ai GOOD DESIGN Awards per questi veicoli e queste innovazioni importanti”, ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai & Genesis Global Design. “Questi riconoscimenti testimoniano l’eccezionale dedizione e la grande passione del nostro team di designer visionari, che hanno lavorato fianco a fianco coi nostri ingegneri del centro R&D. Questo successo conferma la competitività dell'identità del design Hyundai nel mercato globale”.

Per N Vision 74 parliamo di Rolling Lab ibrido a idrogeno ad alte prestazioni, IONIQ 6 è stata premiata per le sue linee esterne e per il design degli interni, Kona per il suo stile orientato al futuro, “EV centrico”. Premio vinto con “Seon” per il nuovo tema di design applicato al sistema di infotainment integrato di nuova generazione ed infine con “Hyundai Sans UI” rper quello che iguarda il primo font esclusivo di Hyundai per la mobilità, applicato al sistema di infotainment Hyundai ccNC. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

