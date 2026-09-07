Hyundai diventa Official Automotive Partner della Uefa Champions League

(Adnkronos) – Da questa stagione e fino a quella 2030-31 sarà Hyundai l’Official Automotive Partner della UEFA Champions League. La partnership è stata annunciata oggi dalla casa coreana che “sottolinea l’impegno dell’azienda nei confronti del calcio per europeo club ai massimi livelli”. Peraltro, ricorda José Muñoz, Presidente e Chief Executive Officer di Hyundai Motor Company, “il calcio fa parte di Hyundai da quasi 30 anni. È uno degli strumenti più potenti per unire le persone, superando lingue, confini e generazioni. La UEFA Champions League è il miglior calcio per club al mondo, giocato ogni settimana davanti ai tifosi più appassionati d’Europa. Dopo l’impegno di Hyundai ai Mondiali di questa estate, la UEFA Champions League rappresenta una piattaforma ideale per mostrare i nostri modelli dal design ricercato e dotati delle funzionalità che i tifosi apprezzano. Sono di Madrid, quindi ho seguito questa competizione per tutta la vita. Sono personalmente entusiasta di poter entrare in contatto con i tifosi in tutta Europa. È un momento ideale per celebrare il calcio con Hyundai”.

Nell’ambito della propria visione di Brand ‘Progress for Humanity’, Hyundai si impegna ad ampliare le opportunità e a contribuire a un futuro più inclusivo per la società. Attraverso questa partnership con UC3, la joint venture di UEFA con European Football Clubs, il coinvolgimento nella UEFA Champions League e le proprie soluzioni di mobilità, Hyundai punta a unire persone di culture e comunità diverse in tutta Europa, coinvolgendo milioni di tifosi e generando al contempo un impatto positivo per la società.

“La Uefa Champions League e Hyundai sono entrambe guidate dal progresso, dalle performance e dall’ambizione di unire le persone”, ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente e Chief Executive Officer di Hyundai Motor Europe. “Entriamo in questa partnership con la nostra gamma più forte di sempre. Ioniq 3 è il primo dei cinque nuovi modelli che lanceremo in Europa in questa stagione, progettati e sviluppati per i nostri clienti di quest’area geografica, ed è il modello che guida la nostra gamma verso il futuro”.

Il primo modello Hyundai protagonista della partnership sarà dunque la Ioniq 3, 100% elettrica e progettata in Europa per i clienti dei mercati continentali, una compatta hatchback svelata nei mesi scorsi alla Milano Design Week e ad agosto primo veicolo elettrico a entrare in produzione nello stabilimento Hyundai di İzmit (Turchia). Ioniq 3 – ricorda la casa coreana – si inserisce in una gamma modelli che offre ai clienti – in base alle proprie esigenze di mobilità – un’ampia possibilità di scelta in termini di motorizzazioni, grazie alla strategia flessibile di Hyundai che include veicoli 100% elettrici, ibridi, ibridi plug-in, a celle a combustibile a idrogeno e con motore a combustione interna.

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