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Hong Kong punta a potenziare il turismo di qualità

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
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HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Kong continuerà a promuovere i grandi eventi e a potenziare le infrastrutture per favorire il turismo di alto livello e il settore fieristico e congressuale, ha dichiarato ieri Paul Chan, segretario alle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR).

Sul suo blog, Chan ha osservato che i grandi eventi recenti hanno attirato leader aziendali e visitatori da tutto il mondo, dando un forte impulso all’economia locale.

L’economia di Hong Kong è cresciuta del 5,2% su base annua nel terzo trimestre, portando al 5,1% la crescita nei primi nove mesi dell’anno, il ritmo più rapido per il periodo negli ultimi cinque anni. Gli arrivi di visitatori sono aumentati dell’11,8% su base annua a ottobre, le vendite al dettaglio sono cresciute del 6,4% a settembre e gli incassi della ristorazione sono saliti del 3,1% nel terzo trimestre, ha riferito Chan.

Il completamento della seconda fase dell’AsiaWorld-Expo è previsto nel 2028 e aggiungerà una nuova struttura polivalente con circa 20.000 posti. Insieme alla riqualificazione di Wan Chai North, questi progetti amplieranno di oltre il 40% lo spazio dedicato a congressi e fiere su larga scala di Hong Kong, secondo Chan.

Chan ha aggiunto che l’anno si concluderà con un fitto calendario di appuntamenti, tra cui l’Hong Kong WinterFest, il festival di musica e arti Clockenflap, eventi sportivi internazionali e concerti al Kai Tak Sports Park, oltre ai festeggiamenti per il conto alla rovescia di Capodanno.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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