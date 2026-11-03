Honda CRF1150L Africa Twin 2027: nuovo motore da 119 CV

(Adnkronos) – La Honda CRF1150L Africa Twin 2027 cambia profondamente, introducendo un propulsore più potente, una ciclistica riprogettata e una dotazione elettronica evoluta. L’obiettivo è ampliare le capacità della maxienduro giapponese, migliorando il comportamento dinamico senza sacrificare comfort e attitudine al fuoristrada.

Il nuovo bicilindrico parallelo raggiunge 1.131 cc e sviluppa 119 CV a 7.500 giri/min e 119 Nm a 5.750 giri/min, rispettivamente 17 CV e 7 Nm in più rispetto alla precedente generazione. Gli interventi presenti sul motore della nuova Honda CRF1150L Africa Twin 2027 comprendono corpi farfallati maggiorati da 52 mm, rapporto di compressione portato a 12,1:1, pistoni, bielle e albero motore riprogettati. Confermata la fasatura dell’albero motore a 270°, mentre la trasmissione prevede il cambio manuale a sei rapporti oppure il doppia frizione DCT.

Il telaio a semi-doppia culla in acciaio e il forcellone in alluminio perdono complessivamente 1,4 kg. Il serbatoio, sviluppato parzialmente sotto la sella, contribuisce ad abbassare il baricentro. Restano le ruote da 21 e 18 pollici, con pneumatici tubeless, mentre il peso in ordine di marcia è di 237 kg per la manuale e 247 kg per la DCT.

Le sospensioni semiattive Showa EERA integrano Honda Skyhook Control, che aggiorna continuamente lo smorzamento idraulico secondo i movimenti della moto. La forcella passa a 49 mm; le escursioni sono di 210 mm davanti e 200 mm dietro. La funzione Minimum abbassa ulteriormente la sella di 10 mm, rispetto alle posizioni standard di 850 e 870 mm.

L’elettronica comprende sei Riding Mode personalizzabili, controllo di trazione HSTC su sette livelli, ABS e piattaforma inerziale a sei assi. La modalità OFFROAD+ amplia le possibilità di regolazione nella guida lontano dall’asfalto.

Rinnovata anche la posizione di guida, con manubrio più stretto e rialzato, pedane arretrate e sella maggiormente imbottita. Il parabrezza elettrico offre 130 mm di regolazione.

La strumentazione abbina un TFT da 5,7 pollici a un touchscreen da 7 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Smart Key, cruise control, manopole riscaldabili e portapacchi sono di serie. Il serbatoio contiene 18,8 litri.

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