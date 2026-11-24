MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pari di prestigio per il Napoli di Massimiliano Allegri, che ferma sul 2-2 il Manchester City e sale a quattro punti nella classifica generale della Champions League. Per gli azzurri le reti di Højlund e Lang, entrambe rimontate prima da Bouaddi e poi da Cherky. Il City crea subito un’occasione, con Anderson che al 1′ chiama all’intervento Milinkovic-Savic con una conclusione da fuori. La squadra di Enzo Maresca prova a sorprendere il Napoli ma il giro palla è lento e prevedibile per gli azzurri. Dopo sette minuti si fa vedere il Napoli, con McTominay che sfonda sulla sinistra e conclude forte, pallone fuori dopo una deviazione. Tiene il campo la squadra di Allegri, che alla mezz’ora si fa ancora pericolosa con il suggerimento di McTominay per il tiro di Hojlund, attento Donnarumma. Il portiere del City, nel finale di tempo, salva ancora i suoi: colpo di testa di Beukema dopo il corner di Politano e riflesso del numero 1 italiano che evita lo svantaggio.

Il Napoli sblocca il parziale a inizio ripresa, con la palla filtrante di Gilmour per Højlund, che dribbla Guehi e con il sinistro batte Donnarumma. Colpito il Manchester City, che reagisce al 67′ grazie alla giocata del neoentrato Doku, libero dopo un corner corto di puntare Politano e servire a centro area Bouaddi, letale con il sinistro che vale l’1-1. Pareggio e Napoli che sembra perdere campo, ma al 76′ trova il nuovo vantaggio: ripartenza orchestrata da Politano e Spinazzola, con quest’ultimo libero sulla destra di crossare in area per la girata di prima vincente di Lang. Preso di sorpresa il City, che si riporta avanti e all’80, ancora su corner, va vicino al 2-2 con il palo colpito da Gvardiol. Occasione per gli inglesi che è il preludio del nuovo pareggio, con Cherky che palla al piede trova una traccia dentro l’area del Napoli e con il destro buca Milinkovic-Savic. Finale intenso che non produce altre occasioni, con la gara che si chiude al termine dei due minuti di recupero concessi da Kovàcs.

– foto Ipa Agency –

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