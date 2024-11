“Ho lasciato il programma per lei”: ex Uomini e Donne rompe il silenzio, tutta la verità sull’addio

Ex protagonista indiscusso di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela la verità sull’addio improvviso al programma.

Un addio improvviso a Uomini e Donne ha scosso il pubblico del dating show di canale 5 che non si aspettava una decisione del genere da parte di uno dei protagonisti indiscussi delle ultime stagioni. Molto corteggiato, dopo essere uscito con diverse donne senza riuscire ad innamorarsi, il cavaliere del trono over, con la stagione in corso, ha deciso di lasciare la trasmissione per seguire il proprio cuore.

A lasciare improvvisamente il programma è stato un cavaliere del trono over che, dopo aver dato vita a diverse dinamiche nella scorsa stagione e in quella in corso, ha deciso di abbandonare il programma. Il motivo? Una donna che ha incontrato e che gli ha fatto battere il cuore.

“Ecco perché ho lasciato Uomini e Donne”: l’ex cavaliere del trono over racconta tutto

Se Mario Cusitore continua a far discutere per le segnalazioni che arrivano su di lui, Mario Verona che, con il suo atteggiamento ha conquistato immediatamente la simpatia di Maria De Filippi, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nel corso della stagione in corso, ha provato a conoscere diverse dame del parterre, ma a fargli battere il cuore è stata una corteggiatrice del trono classico per la quale ha lasciato il programma.

“Non ho nulla contro la redazione, anzi, sono loro grato per come mi hanno sempre trattato. Durante l’ultima settimana in cui ho registrato, mi hanno chiesto se ci fosse qualcuna che mi interessasse e io ho fatto il nome di Giovanna. Ho poi scoperto che Giovanna, inizialmente interessata a un’esterna con Alessio, aveva rinunciato a proseguire il suo percorso con altri tronisti, e da lì è nata la nostra conoscenza”, ha detto Mario Verona a Casa Lollo ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni.

“Quando uscivo con Valentina, ho voluto essere onesto con lei e le ho parlato di questa situazione. C’era più un legame di amicizia tra noi. Con Giovanna, invece, sento una curiosità sincera, cosa che non posso negare”, ha concluso l’ex cavaliere.

Non potendo conoscere Giovanna continuando a stare nel programma, Mario ha deciso di fare un passo indietro, lasciare la trasmissione e darsi davvero la possibilità di poter essere felice.