“Ho dormito malissimo e ne porto i segni”: Lorella Cuccarini, borse e occhiaie, ecco com’è senza trucco – Video

Lorella Cuccarini è sempre bellissima e in splendida forma a 59 anni, ma l’avete mai vista senza trucco? Eccola dopo una notte insonne.

Lorella Cuccarini è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico. La sua carriera è iniziata nel 1978 nel varietà Ma che sera ma la svolta arriva nel 1985 quando viene notata da Pippo Baudo che la vuole al proprio fianco nel varietà Fantastico. E’ l’inizio di una carriera straordinaria che porta Lorella Cuccarini ad essere protagonista di tantissime trasmissioni di successo. Lorella, poi, ha anche lavorato come attrice e conduttrice e, negli ultimi anni, è diventata insegnate della scuola di Amici di Maria De Filippi.

La Cuccarini, nonostante abbia lavorato sin da quando era giovanissima, ha costruito una splendida famiglia con Silvio Testi con cui ha avuto quattro figli: Sara (1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). Lorella Cuccarini ha avuto una vita piena di emozioni e con la sua bellezza ha conquistato tutti. Ancora oggi, a 59 anni, è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, ma l’avete mai vista senza trucco?

Lorella Cuccarini senza trucco e senza filtri: eccola al naturale

Lorella Cuccarini non teme il tempo che passa e, sui social, si mostra spesso senza trucco e senza filtri. A tutti capita di non dormire bene e di svegliarsi con qualche segno della notte insonne e così, anche la Cuccarini, reduce da una notte in cui non ha dormito benissimo, ha scelto di mostrarsi con il viso totalmente al naturale.

Senza filtri e senza trucco, l’insegnante di Amici incanta comunque tutti per la bellezza totalmente naturale. A 59 anni, infatti, ha un viso sempre bellissimo e luminoso e un fisico mozzafiato che le permette di ballare sul palco di Amici esattamente come faceva anni fa.

Merito di un’ottima genetica, ma anche si uno stile di vita Sano. La Cuccarini, infatti, per mantenere un tono di pelle elastico, utilizza molte creme che applica sia al mattino che la sera prima di dormire. Per il fisico, invece, segue un’alimentazione sana ed equilibrata e si allena quotidianamente. Piccole segreti di bellezza quelli della Cuccarini. “Speriamo che il giorno sia meglio della notte. Ho dormito malissimo, non chiedetemi perché però ne porto sinceramente i segni”, dice la showgirl nel video che vedete qui in alto e che è stato apprezzatissimo dai suoi fan.