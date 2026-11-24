Hiv, Marcotullio (ViiV Healthcare): “Aderenza e organizzazione dei servizi sono fondamentali”

“Stigma, aderenza e organizzazione dei servizi sono dei bisogni di patologia non solamente di ordine clinico e organizzativo, ma anche di ordine comunicativo”. Così Simone Marcotullio, communication and policy lead, ViiV Healthcare, durante l’evento dedicato ai vincitori del bando Rhivolution in Care che mira a sostenere l’innovazione affinché possa diventare parte integrante della quotidianità delle persone che vivono con Hiv.