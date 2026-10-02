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Hicken (Novo): “Prevenzione importante quanto la cura”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “La gestione delle malattie riguarda tanto la prevenzione quanto la cura. Stare insieme alle persone, portare l’idea del movimento e dello sport nella loro vita è davvero importante. Permette alle persone di prendere il controllo di sé e noi vogliamo far parte di questa storia, aiutando tutti a vivere una vita più sana”. Lo ha detto Mark Hicken, Senior Vice President Europe and Canada Novo, durante la prima edizione aperta al pubblico della 5K@Easd. Una corsa di 5 chilometri inserita nel programma del 62° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). 

“Questa è la prima volta che la 5K@Easd viene aperta al pubblico. Per noi è fantastico stare insieme a fare sport. È importante essere uniti per promuovere la prevenzione e l’inclusione”, conclude Hicken. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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