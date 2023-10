Hertz e Dinamo Banco di Sardegna insieme da 7 anni

Hertz rinnova la partnership per essere al fianco delle squadre di basket della Dinamo Banco di Sardegna. Sono già trascorsi sette anni dall’inizio del sodalizio tra Hertz Italia e la squadra maschile dei giganti biancoblu. Con grande soddisfazione Hertz Italia dal 2020 ha ampliato la partnership anche all’allora neonata Dinamo Women, la squadra delle ragazze di Antonello Restivo sarà per il terzo anno in EuroCup Women a rappresentare la Sardegna nelle principali ribalte continentali. Ma l’accordo non finisce qui, infatti Hertz è orgogliosa di sostenere anche la Dinamo Lab, squadra del massimo campionato di basket in carrozzina che per la stagione appena iniziata è stata rinnovata a partire dalla panchina con l’arrivo del coach inglese Mathew Foden e si conferma impegnata nella massima serie e in Europa provando a ripetere l’impresa dello scorso anno con la finale disputata in Turchia.

Hertz fornirà alcuni veicoli al roster e allo staff tecnico della squadra maschile, mentre accompagnerà nelle trasferte in campionato Dinamo Women e Dinamo Lab, con particolare attenzione alla Dinamo Lab cui saranno forniti mezzi speciali per il trasporto dei portatori di handicap.

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia ha commentato così: “Sono molto orgoglioso che la collaborazione con la Dinamo Banco di Sardegna si rinnovi nel tempo, i valori che ci accomunano sono saldi e duraturi ed essere al fianco degli atleti e delle atlete di Sassari che ancora in questa stagione sono pronti ad affrontare nuove e stimolanti sfide nelle ribalte italiane ed europee, è per il team Hertz una rinnovata fonte di ispirazione”.

Il commento dell’amministratore delegato Francesco Sardara: “Siamo felici di confermare e rinnovare la partnership con Hertz Italia che ormai da sette anni accompagna il nostro club: l’aver sposato le tre squadre è per noi motivo di grande orgoglio, simbolo della condivisione di valori su cui si fonda questa proficua collaborazione”.