Harry e Meghan, ritorno a sorpresa a Palazzo Reale per Natale? Harry non si trattiene e rivela tutto

Harry e Meghan arriveranno a Palazzo Reale per Natale? Il Principe Harry ha finalmente rotto il silenzio, ecco cosa ha rivelato.

Harry e Meghan potrebbero davvero fare un ritorno a sopresa negli UK per Natale? I Duchi di Sussex hanno vissuto anni a dir poco tesi dopo il loro addio alla Royal Family nel lontano 2020. In questi anni i Duchi si sono costruiti una vita del tutto “normale” (seppur estremamente lussuosa) negli Stati Uniti, madepadria di Meghan, e lì hanno cresciuto i loro due bambini Archie e Lilibet.

Pur godendosi la sua vita più rilassata all’estero, secondo molti Harry non si troverebbe molto bene negli USA e desidererebbe ardentemente poter ritornare, anche se per poco, nel Regno Unito. Dopotutto, il Principe ribelle è sempre stato molto legato alla sua terra di origine. Ed è naturale che provi un po’ di nostalgia per ciò che si è lasciato alle spalle seguendo Meghan dall’altra parte del mondo.

Nonostante ciò, pare che la Markle non abbia alcuna intenzione di assecondare la volontà del Principe Harry, probabilmente perché ha più volte detto di non sentirsi al sicuro lì. Le cose potrebbero presto cambiare? Meghan e Harry torneranno negli UK almeno per Natale?

Harry e Meghan negli UK per Natale? Harry rompe il silenzio

Stado a quanto rivelato dallo stesso Harry in queste ultime ore, non c’è possibilità che i due facciano roitorno nel Regno Unito per passare il Natale insieme alla Royal Family. Come riporta il Mirror britannico, Harry avrebbe detto ai giornalisti durante un evento del New York Times che il motivo vero per cui non desidera tornare negli UK è che negli Stati Uniti lui e Meghan possono godere di un certo livello di privacy, che non avrebbero mai nel Regno Unito.

“Mi piace molto vivere qui e crescere i miei figli qui”, ha detto Harry. Aggiungendo che la sua nuova vita in America libera da responsabilità sarebbe stato esattamente quello che sua madre Diana avrebbe voluto per lui. Insomma, chi sperava in un ritorno con la coda tra le gambe di Harry e consorte resterà con l’amaro in bocca.

Harry è felicissimo e convintissimo della scelta fatta anni fa e l’idea di tornare sui suoi passi sembra lontana anni luce dalla sua mente. E, forse, sarebbe il caso di fargli continuare serenamente la vita che si è scelto senza troppi giudizi…