“Harry e Meghan non rappresentano la famiglia reale”: il chiarimento di Re Carlo dopo il ritorno dei Sussex a Londra

(Adnkronos) – Il principe Harry e Meghan Markle restano privati cittadini anche dopo il ritorno nel Regno Unito e non rappresentano la famiglia reale inglese. E’ quanto ha deciso Re Carlo III pochi giorni dopo il trasferimento a Londra del secondogenito insieme alla moglie e ai due figli. Il sovrano – come riporta Sky News – ha incaricato il Lord Ciambellano di contattare i dipartimenti governativi e le forze armate in seguito alle richieste di chiarimenti a seguito della novità riguardante il Duca e la Duchessa di Sussex, che negli ultimi sei anni avevano vissuto in California.

In una lettera indirizzata ai “principali interlocutori del Governo, delle Forze Armate e delle Lord Luogotenenze”, il Re ha chiarito lo status ufficiale dei Duchi di Sussex dopo il loro rientro dagli Stati Uniti. “A seguito della decisione del Duca e della Duchessa di trasferirsi nel Regno Unito, abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimenti. Per evitare dubbi o confusioni, il Re ha disposto la diffusione delle seguenti informazioni. È risaputo che nel gennaio 2020 il Duca e la Duchessa si sono dimessi dagli incarichi di rappresentanza per conto del Sovrano e non sono più membri attivi della famiglia reale”.

Il sovrano precisa che “questa posizione, distinta dagli incarichi di Stato e reali svolti dai membri attivi della famiglia reale, e con la libertà personale che garantisce alla coppia in termini di indipendenza finanziaria e tutela della propria privacy secondo i loro desideri, continuerà ad essere pienamente rispettata”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)