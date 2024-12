Harry e Meghan minacciati: l’avvertimento raggelante li mette in grave pericolo, cosa sta succedendo

Tempi duri per Harry e Meghan. I due Duchi di Sussex hanno ricevuto una grave minaccia che potrebbe cambiare il loro futuro.

Che Harry e Meghan non siano mai stati particolarmente apprezzati è ormai un dato di fatto. I Duchi sono finiti nel mirino degli haters online giò dopo il loro allontanamento dalla Royal Family nel 2020 e le cose da quel momento sono solo peggiorate. Ad affossarli una volta per tutte ci hanno pensato i progetti più recenti dei due: il documentario Harry & Meghan (nel quale hano fatto dichiarazioni sciocccanti sulla vita nella Royal family lontano dalle telecamere) e l’autobiografia bomba di Harry, Spare, che ha buttato fango non solo su William e Carlo ma anche sull’amatissima Kate.

Ora pare che le cose stiano precipitando a un punto di non ritorno. I Duchi stanno infatti per lanciare un nuovo documentario che parlerà del grande amore di Harry per il polo. Fin qui, non ci sarebbe nessun motivo per allarmarsi. Se non fosse che il documentario celerebbe diverse frecciatine sottili ai Royal che pare stiano già indipettendo la maggior parte del pubblico. E sembra sia anche arrivata una minaccia per loro.

Harry e Meghan, arriva l’ultimo documentario che fa discutere

Secondo un esperto, l’ultimo documentario di Harry e Meghan sarà un tale fiasco (almeno stando alle opinioni dela critica) che potrebbe essere “l’ultimo chiodo nella bara” in cui i Sussex si trovano già da diverso tempo. Si legge sul Daily Express: “Secondo un esperto del marchio, l’ultima serie di Meghan Markle e del principe Harry potrebbe rappresentare il “colpo di grazia” per l’accordo da 80 milioni di sterline siglato dalla coppia con Netflix”.

Insomma, Netflix potrebbe ricevere una sonora batosta dal possibile flop del progetto, che potrebbe indurli a rescindere ogni contratto con i Sussex. Un po’ come è già successo con Spotify, che un tempo ospitava un podcast gestito dai due. Per Harry e Meghan si tratterebbe chiaramente del colpo di grazia, dal momento che pare stiano facendo di tutto pur di rialzarsi e guardagnarsi il pane con le loro sole forze. Una grave minaccia al loro futuro da persone indipendenti dai Reali.

Certo, guardando le critiche non si può proprio sperare per il meglio. Alcune recensioni hanno definito il documentario come “involontarimente esilarante“, mentre la presenza di Harry sarebbe stata definita “sconcertantemente scarsa”. Insomma, il progetto deve ancora arrivare sul piccolo schermo e già le previsioni non sono certo ottime. Vedremo se, alla fine, il pubblico di Netflix premierà gli sforzi dei Sussex o sarà d’accordo con i critici…