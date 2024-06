Happy Fear Club – pubblicano il video di “Red Tip”

A volte viene da chiedersi: cosa è la figaggine? Per ognuno di noi è qualcosa di diverso….

Ma a 50 anni (forse) non si ha più la voglia di saltare da una parte all’altra del palco, scalando amplificatori. Massimiliano, insieme a Vincenzo Polizzi, Brenda Taormina ed Enrico Tomaselli (rispettivamente: basso, chitarra, voce, batteria) si presentano come una band riflessiva, quasi compassata. Che vuole raccontare storie, vivere nuovi mondi e dimensioni “altre”, emozionare ed emozionarsi, guardando tutto attraverso una lente caleidospica che, rifrangendo la luce, ci restituisce le mille visioni dell’animo umano.

Quando ho letto queste parole ho pensato proprio alla figaggine…ho pensato a quanto è figo quando hai una storia da raccontare…a quanto è figo quando riesci a trasmettere emozioni e sensazioni al tuo pubblico con una naturalezza disarmante…Quindi, cosa spinge persone mature a fare musica se non la passione e la voglia di trasmettere la figaggine che hanno dentro? La voglia di trasmettere vissuto, emozioni, sensazioni…

La chitarra di Vincenzo Polizzi disegna evoluzioni mirabolanti ed è solo il primo tassello di un mosaico stupefacente. La ritmica disegnata da Massimiliano Amoroso(basso) ed Enrico Tomaselli(batteria) è un groove semplice ma solido atto ad esaltare la stupenda chitarra di Polizzi che sembra una sorta di raggio di luce o arcobaleno che attraversa la canzone. E poi c’è il vertice della piramide ossia la frontwoman Brenda Taormina che con il suo cantato caldo e passionale conferisce al pezzo tanta magia. Il veloce bridge che troviamo verso la fine del pezzo aggiunge dinamismo e ricchezza al pezzo, una song quadrata, semplice, non pretestuosa, una song che rappresenta una sorta di anteprima di quello che farà in futuro questa band. L’armonia che c’è tra i vari elementi, le melodie costruite, le armonie musicali trovate, il particolare estro, tutto fa presagire che qualsiasi direzione prenda il loro sound ci saranno faville, fuochi scoppiettanti…..perché alla base c’è la figaggine…e la “voglia di trasmettere”….e quando ci sono queste la metà del lavoro è fatto…Poi, una cantante come Brenda Taormina non si trova facilmente ed in una band l’apporto del/della frontman/frontwoman è fondamentale e Brenda Taormina non deve essere altro che esaltata dagli altri elementi costruendo l’appropriato background di contorno…Con la prima canzone Happy Fear Club sembra aver fatto tutto alla perfezione…Aspettiamo ulteriori sviluppi e altra figaggine da questa band dalla meravigliosa Sicilia che sembra la Silicon Valley della musica indipendente italiana….

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=uN94-6b2T0A