Hamas, il video del leader Sinwar in fuga. Israele: “Non può nascondersi”

Il leader di Hamas in fuga. Israele è entrato in possesso di un video che mostra il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, insieme ad una delle mogli e con alcuni figli, in uno dei tunnel scavati sotto Khan Yunis, nel sud dell'enclave palestinese. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso il filmato in cui Sinwar, che ha con sé una borsa, sembrerebbe in buona salute. Sono le prime immagini del leader di Hamas dall'attacco sferrato il 7 ottobre 2023 contro Israele. Il video, che dura circa un minuto, è stato girato il 10 ottobre dalle telecamere di sorveglianza di Hamas nei tunnel ed è stato recuperato dalle truppe dell'Idf che operano nella città. Si vedono Sinwar ed i suoi familiari guidati da un operativo di Hamas che li conduce da un tunnel a un altro di Khan Yunis. "Avvistato: Yahya Sinwar fugge e si nasconde nella sua rete di tunnel terroristici sotterranei mentre i civili di Gaza soffrono in superficie sotto il regime terroristico di Hamas. Non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possa nascondersi", si legge nel post delle Idf in cui viene mostrato il video. "Nel filmato registrato il 10 ottobre, il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, il capo degli assassini Yahya Sinwar fugge con i suoi figli e una delle sue mogli attraverso la rete dei tunnel. Nel video, registrato all'inizio della guerra, scappa sotto terra per raggiungere uno dei complessi costruiti in precedenza. Siamo determinati a catturarlo e lo prenderemo", dice il portavoce delle Idf, Daniel Hagari. "Dopo le ricerche siamo arrivati al compound dove è rimasto con altre figure di spicco" di Hamas "nascondendosi sotto terra, mentre la guerra continuava sopra di lui. I dirigenti di Hamas nel compound godevano di buone condizioni -prosegue-. C'era cibo, c'erano camere da letto e stanze da bagno, c'erano cassaforti con milioni in contanti". Nel tunnel, secondo Hagari, anche stanze e uffici da cui sono stati impartiti ordini per l'attacco del 7 ottobre. Il network sotterraneo sarebbe stato collegato anche ai tunnel dove sono stati tenuti prigionieri alcuni ostaggi. "Un video o l'altro non hanno importanza. Quello che conta è che l'intelligence di permetterà di arrivare ai vertici di Hamas e agli ostaggi: la caccia a Sinwar non si fermerà finché non lo prenderemo, vivo o morto". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

