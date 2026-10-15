Haaland compra casa ad Abu Dhabi, villa di lusso da 2,5 milioni

(Adnkronos) – Erling Haaland sceglie Abu Dhabi per il suo nuovo investimento immobiliare e lo fa in grande stile. Il centravanti norvegese del Manchester City ha acquistato una villa all’interno di Yas Residences by Ohana, un esclusivo complesso residenziale di lusso che porta anche il marchio del club inglese. Una scelta che gli permetterà di sentirsi a casa anche lontano dal campo, in un progetto che lega il mondo del calcio a quello delle proprietà di alto livello. Erling non sarà l’unico della famiglia Haaland a trasferirsi nel complesso. Anche suo padre Alfie ha infatti deciso di acquistare un’abitazione nella stessa area, diventando così il vicino di casa del figlio.

Il prezzo ufficiale dell’operazione non è stato reso noto. Stando alle indiscrezioni circolate sulla stampa e alle stime relative a immobili di questa categoria, la villa acquistata da Haaland avrebbe un valore di circa 2,9 milioni di dollari, pari a circa 2,5 milioni di euro. A confermare personalmente l’acquisto è stato lo stesso attaccante, che ha condiviso sui social la notizia con un messaggio rivolto ai suoi tifosi: “Ciao a tutti, sono felice di unirmi al progetto del Manchester City insieme a Ohana. Ho appena comprato una casa e anche mio padre, saremo quindi vicini di casa ad Abu Dhabi e presto ci vedremo là”.

Secondo le prime indiscrezioni, la nuova proprietà del bomber norvegese sarà una villa con cinque camere da letto e un affaccio diretto sul canale dell’isola di Yas, una delle zone più esclusive di Abu Dhabi. Il progetto Yas Residences by Ohana punta a coniugare residenze di lusso e identità sportiva, grazie alla collaborazione con il Manchester City. Un’iniziativa che aggiunge un nuovo tassello al legame tra il club e gli Emirati Arabi Uniti, trasformando il brand della squadra in un elemento distintivo anche nel settore immobiliare. Per Haaland e suo padre, tuttavia, bisognerà ancora aspettare prima di godersi le rispettive abitazioni: la consegna degli immobili è prevista per il 2029.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)