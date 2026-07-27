Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Guerriglia No Tav in Valsusa, alcuni fermati per gli scontri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ci sarebbero quattro persone, tutte di nazionalità straniera, fermate nelle scorse ore per i disordini che si sono verificati sabato pomeriggio in Val di Susa quando diverse centinaia di manifestanti, travisati, con indosso indumenti neri e maschere antigas, hanno assaltato i cantieri della Tav attaccando le forze dell’ordine poste a protezione delle aree. 

Le posizioni sarebbero al vaglio degli investigatori ma al momento non si conoscono le contestazioni a loro carico.  

Il capo della Polizia Vittorio Pisani è atterrato questa mattina all’aeroporto di Torino Caselle dove ad attenderlo c’era il questore, Massimo Gambino, che lo accompagnerà in Valsusa per un sopralluogo nei cantieri della Torino-Lione. Durante la visita, accompagnato anche dal prefetto di Torino, Donato Cafagna, il capo della Polizia porterà la solidarietà ai colleghi impegnati a presidiare l’area. 

Intanto, sono in corso in queste ore controlli intensificati delle forze dell’ordine sulle strade della Val di Susa nelle aree limitrofe alla zona dove nel weekend si è svolto il campeggio organizzato nell’ambito del Festival dell’Alta felicità promosso dal movimento No Tav e giunto quest’anno alla 10ma edizione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tolkien, Sangiuliano: “No a polemicuzze politiche, da lui messaggio universale”

15 Novembre 2023

Germania-Paraguay, furia Nagelsmann contro arbitro e Var: cos’è successo ai Mondiali

30 Giugno 2026

Il Riesame rigetta l’istanza, Toti resta ai domiciliari

11 Luglio 2024

Pomezia, il 13 maggio manifestazione podistica non competitiva dedicata a tre giovani vittime di Pomezia

7 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno