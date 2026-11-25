(Adnkronos) – Il no alla Nazionale italiana, il rapporto con Paolo Maldini e Leonardo e il desiderio di tornare un giorno ad allenare una selezione. Pep Guardiola torna a parlare della proposta ricevuta per diventare commissario tecnico dell’Italia e, in un’intervista concessa a Romario Tv, racconta per la prima volta apertamente i retroscena di una trattativa che avrebbe potuto cambiare la storia recente della panchina azzurra. Durante il suo recente viaggio in Brasile, l’ex allenatore del Manchester City ha incontrato Romario, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona. Proprio davanti alle telecamere dell’ex attaccante brasiliano, il tecnico catalano ha spiegato perché decise di declinare la proposta avanzata da Maldini e Leonardo, senza nascondere quanto fosse stato difficile prendere quella decisione. “Paolo Maldini e Leonardo sono persone alle quali sono molto affezionato, ma mi hanno contattato in un momento in cui avevo bisogno di fermarmi. È stato uno dei più grandi onori della mia carriera che abbiano pensato a me come a qualcuno che potesse allenare l’Italia. Mi sono quasi vergognato a rifiutare la loro proposta; probabilmente se fosse arrivata uno o due anni più tardi, avrei detto di sì. Ma la mia prossima sfida è certamente allenare una nazionale”

Nell’intervista a Romario TV, il tecnico spagnolo ha approfondito anche le ragioni della sua scelta di rallentare dopo una lunga carriera in panchina. Dopo aver guidato il Manchester City per dieci stagioni, Guardiola ha sentito il bisogno di ritrovare tempo per sé stesso, lontano dalle pressioni e dagli impegni continui del calcio di vertice. “Volevo venire qui a Bahia e passare più tempo con me stesso. Sono 18 anni che faccio l’allenatore, giocando ogni tre giorni. Devi vincere il Triplete, vincere il Triplete, ogni tre giorni. Arriva un punto in cui pensi: ‘Invece di mangiare spaghetti ogni giorno, avere un pezzo di carne ogni tanto è anche bello”. Almeno per il momento, Guardiola non sembra avere fretta di tornare. “La verità è che non so quando tornerò, al momento sono felice così. Penso che tornerò quando il mio stomaco mi dirà che è tempo di farlo e quando qualcuno mi chiamerà. Altrimenti, sarei a posto così dopo tanti anni e tante partite vissute dalla panchina”.

Guardiola ha concluso lo scorso 30 giugno il suo contratto con il Manchester City, club che aveva iniziato ad allenare nella stagione 2016-2017 e con il quale ha costruito uno dei cicli più vincenti della storia del calcio inglese. Nel corso della sua esperienza ha conquistato 20 trofei, tra cui sei Premier League, una Champions League e un Mondiale per Club. Adesso, però, la prospettiva sembra essere diversa. Dopo aver allenato Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, il tecnico catalano guarda con interesse alla possibilità di misurarsi con una nazionale. L’Italia avrebbe potuto rappresentare la sua prima esperienza in questo ruolo, ma non è stata l’unica selezione ad averlo preso in considerazione. In passato il nome di Guardiola era stato accostato anche alla panchina del Brasile, prima dell’arrivo di Carlo Ancelotti, e a quella dell’Inghilterra, prima della scelta di Thomas Tuchel. Più recentemente si era parlato di lui anche in relazione alla nazionale degli Stati Uniti.

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