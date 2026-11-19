(Adnkronos) – Il futuro di Pep Guardiola resta tutto da decifrare, ma una cosa sembra ormai chiara: al momento il tecnico catalano non ha intenzione di prendere in considerazione nuove destinazioni. Né la panchina della Nazionale degli Stati Uniti, rimasta libera dopo la separazione da Mauricio Pochettino, né le proposte provenienti dall’Arabia Saudita sembrano rientrare nei suoi programmi immediati. A fare chiarezza sulla situazione è stato Josep Maria Orobitg, procuratore dell’allenatore, che ha parlato al quotidiano sportivo saudita Al-Riyadiya. L’agente ha confermato che nelle ultime settimane sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse dall’Arabia Saudita, presentate attraverso intermediari, ma la risposta di Guardiola è stata negativa. “Abbiamo ricevuto offerte dall’Arabia Saudita tramite intermediari negli ultimi giorni, ma Guardiola si rifiuta categoricamente di prenderle in considerazione. Pep inizierà a discutere del suo futuro prima dell’inizio della prossima stagione, questa è una decisione definitiva”. Le indiscrezioni sul possibile approdo di Pep Guardiola sulla panchina degli Stati Uniti avevano alimentato le voci nelle ultime ore, soprattutto dopo l’uscita di scena di Pochettino. In passato il nome di Guardiola era stato accostato anche alla Nazionale italiana, nell’ambito delle valutazioni per il futuro della panchina azzurra. Un’ipotesi che aveva preso corpo durante il periodo in cui Paolo Maldini e Leonardo erano stati coinvolti nel progetto, con Giovanni Malagò alla guida della Figc.

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