Guardia di Finanza, cambio al vertice del comando provinciale di Latina

Ieri mattina, alla presenza del Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, ha avuto luogo, presso Caserma “M.A.V.M. Sottobrigadiere Vincenzo Savarese”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale, tra il Col.t.ST Umberto M. Palma, cedente, e il Col.t.ST Giovanni Marchetti, subentrante.

Il Gen.D. Virgilio Pomponi, ricevuto all’ingresso di Palazzo “M” con gli onori di rito dal Picchetto d’Onore del Gruppo di Latina, è stato accolto dai due Ufficiali Superiori con i quali si è recato nel cortile interno della Caserma dove si è svolto il formale “passaggio di consegne”.

La cerimonia, breve ma altamente simbolica e scandita da precisi momenti solenni, rappresenta un momento fondamentale della vita di ogni Comando Provinciale, ma anche, e soprattutto, della vita dei Reparti dipendenti, veri motori dell’azione della Guardia di Finanza sul territorio.

Presenti tutti i Comandanti dei Reparti delle Fiamme Gialle della provincia e una folta rappresentanza di Finanzieri di ogni ordine e grado del Comando Provinciale e dei Reparti dipendenti, nonché i Presidenti e gli Alfieri delle Sezioni di Latina, Aprilia, Fondi, Terracina, Gaeta e Formia dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, quali perenni testimoni della continuità con il passato.

“Piccadilly” in materia di riciclaggio internazionale, “Dulos” a contrasto del caporalato, “Traqueteros” e “White Fruit” nel settore del traffico e spaccio di stupefacenti, nonché l’indagine sul concorsi banditi dall’ASL di Latina, convenzionalmente denominata “My Friends”, sono solo alcune delle importanti operazioni di servizio sul territorio pontino che sono state svolte dalla Guardia di Finanza nei due anni di comando del Colonnello Palma, che ora andrà a prestare servizio presso il II Reparto del Comando Generale Roma.

Gli succede il Col.t.ST Giovanni Marchetti, 47 anni, nativo di Roma, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria, proveniente dal Comando Generale della Guardia di Finanza Roma. Come il suo predecessore, ha frequentato il 94° Corso “Monte Cimone III” dell’Accademia della Guardia di Finanza e prima di essere destinato a Latina ha ricoperto rilevanti incarichi operativi e di staff in diverse città.

Tra gli importanti Reparti in cui ha prestato servizio, i Nuclei di Polizia Tributaria (ora Nuclei di Polizia Economico-finanziaria) di Milano e Brescia, l’Accademia del Corpo e il I Reparto del Comando Generale.

Nel suo discorso di commiato il Col.t.ST Umberto M. Palma ha ringraziato i vertici della Guardia di Finanza e, in primo luogo, il Comandante Regionale per la fiducia e il sostegno avuto in questi due anni nonché tutti i militari del Comando Provinciale per il lavoro svolto. Un particolare riconoscimento è andato agli Ufficiali che con lui hanno collaborato e lo hanno costantemente supportato nel difficile ma avvincente ruolo di Comandate Provinciale.

A questo punto, secondo il protocollo, la parola è passata al Col.t.ST Giovanni Marchetti. Il nuovo Comandante Provinciale ha ringraziato la Guardia di finanza per averlo designato in questo importante incarico e ha garantito il massimo impegno affinché la Guardia di Finanza continui a costituire un efficace presidio di legalità economico-finanziaria a tutela dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni che operano a Latina e provincia, nel solco di quanto fanno sinora dal suo predecessore e contando sull’indispensabile collaborazione di tutte le Fiamme Gialle pontine.

Il Comandante Regionale, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, ha ringraziato il Col.t.ST Umberto M. Palma per l’importante opera svolta in questi due anni e per i brillanti risultati ottenuti dai Reparti dipendenti e ha rivolto un augurio di “buon lavoro” al Col.t.ST Giovanni Marchetti, rinnovandogli la fiducia di tutti i vertici del Corpo.

