Gualtieri al Verano, ‘luogo unico, grande lavoro per rimetterlo a posto’

(Adnkronos) – ‘’Oggi siamo qui per commemorare tutti i defunti della nostra città insieme ai loro cari che oggi li ricordano. Un giorno di raccoglimento e di vicinanza, e noi vogliamo esprimere questo sentimento insieme ai romani’’. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la cerimonia all’ossario del Verano per la commemorazione dei defunti. ‘’Il Verano è un luogo unico e straordinario, c'è un grande impegno per curarlo e rimetterlo a posto perché è stato in condizioni difficili. Devo dire che adesso Ama sta lavorando con grande impegno per dare una cura adeguata ai nostri cimiteri, un segno doveroso di rispetto verso i defunti e chi li piange e li ricorda’’. ‘’Voglio davvero ringraziare Ama e tutti gli operatori, che si stanno impegnando moltissimo sia per la pulizia della città che per affrontare il tema della cura dei cimiteri. È stato fatto un lavoro davvero molto significativo’’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

