(Adnkronos) – La comunità del modding non ha perso tempo dopo l’ultima fuga di notizie legata a Grand Theft Auto VI. A seguito della pubblicazione in rete di una versione completa per Xbox del titolo di Rockstar Games, attribuita al leaker Cyberleek, diversi sviluppatori indipendenti hanno avviato una corsa contro il tempo per eseguire il reverse engineering del codice e adattarlo all’ambiente Windows. L’obiettivo è chiaro: riuscire a far girare nativamente su PC l’atteso blockbuster ben prima della distribuzione ufficiale.

Tra le iniziative più avanzate spiccava Leonida, un progetto curato dal quindicenne noto online come NotRexed, pensato proprio per tradurre la build console in codice eseguibile su computer. L’iniziativa ha però attirato l’attenzione dei legali di Take-Two Interactive. Attraverso una diffida per violazione del copyright, la squadra incaricata della tutela della proprietà intellettuale del publisher ha imposto a GitHub la rimozione immediata della repository principale di Leonida insieme a oltre 2.900 fork creati dagli utenti, accusando il progetto di agevolare la violazione dei diritti d’autore legati a GTA VI.

Nonostante la scure legale abbattutasi su GitHub, il fronte dei porting amatoriali resta attivo e monitorato da piattaforme dedicate come PortWatch VI. Sebbene alcuni appassionati siano già riusciti ad avviare il gioco su PC, la ricompilazione integrale rappresenta una sfida tecnica complessa, anche ricorrendo al supporto di strumenti di intelligenza artificiale come Claude. Al momento gli sforzi si concentrano su iniziative alternative come il progetto VIctory e sull’impiego di XCL, un livello di compatibilità progettato per eseguire i titoli Xbox Series X su sistemi Windows.

L’azione repressiva di Take-Two punta a frenare una fuga in avanti sempre più difficile da arginare, ma i tempi tecnici del modding potrebbero comunque scontrarsi con i piani commerciali dell’azienda. Secondo le indiscrezioni più accreditate, il lancio ufficiale dell’edizione PC di Grand Theft Auto VI non sarebbe particolarmente lontano e potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi. Se tali tempistiche venissero confermate, Rockstar Games potrebbe riuscire a portare il gioco sugli scaffali digitali prima che la scena amatoriale completi un porting stabile e giocabile.

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