GTA VI, i giocatori ignorano Lucia in carcere e trasformano l’inizio del gioco in una vacanza

(Adnkronos) – A pochi giorni dall’uscita di Grand Theft Auto VI, avvenuta il 19 novembre, tra gli appassionati si è diffusa l’abitudine di congelare la trama principale già nelle battute iniziali. Invece di recarsi all’istituto penitenziario di Hamlet per prelevare Lucia, numerosi giocatori scelgono di trattenersi nel capitolo introduttivo per quindici, venti o persino trenta ore, sfruttando l’assenza di vincoli narrativi per dedicarsi esclusivamente alle attività secondarie.

Nei panni di Jason, l’utente dispone fin da subito di un’automobile, di un’imbarcazione e di un’abitazione gratuita messa a disposizione da Brian, un contrabbandiere più anziano per cui il protagonista svolge alcuni incarichi. In questa fase preliminare il ritmo resta privo di pressioni e consente di esplorare liberamente le Leonida Keys, tra battute di pesca subacquea, ricerche di relitti sommersi e uscite in compagnia dell’amico Cal.

La scelta di posticipare l’incontro non passa tuttavia inosservata all’interno del gioco. Lucia contatta ripetutamente Jason al telefono per sollecitare il suo arrivo, arrivando a minacciare di tornare a casa in autobus qualora il compagno continuasse a ignorarla. La dinamica ha alimentato numerose discussioni sui social network, dove diversi utenti hanno ironizzato sulla volontà di ritagliarsi uno spazio di tranquillità prima di avviare le dinamiche di coppia del gioco, mentre altri hanno ricordato come il secondo capitolo garantisca in realtà una libertà d’azione ancora più ampia.

Dal punto di vista strutturale, la progressione non può comunque essere elusa all’infinito. La scarcerazione avviene nell’undicesima missione principale, che si sblocca subito dopo aver completato Feng Shui, l’incarico in cui viene introdotto Cal. Prima di dirigersi verso la prigione, il giocatore ha facoltà di ristrutturare la casa di Jason o acquistare abiti, generi alimentari e regali per migliorare l’affinità tra i due personaggi. Anche una volta completato il ricongiungimento, Lucia rientra inizialmente in regime di arresti domiciliari con un braccialetto elettronico: il controllo diretto sulla protagonista si attiva più tardi, mentre il passaggio libero tra i due personaggi diventa disponibile soltanto nel secondo capitolo.

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