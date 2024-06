Grottaferrata – Inaugurata l’area verde “Clelia Gatti Aldrovandi”

Il Sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo e l’Amministrazione comunale hanno inaugurato l’area verde ‘Clelia Gatti Aldrovandi’.

Il giardino, situato in una traversa di via Rosario Livatino, è stato recentemente riqualificato e intitolato alla musicista virtuosa dell’arpa vissuta a Grottaferrata. Il muretto attorno all’area, in dissesto da diversi anni, è stato messo a nuovo consentendo anche una maggiore salute degli alberi presenti. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno installate delle panchine e un secchio per le deiezioni canine. Infine, l’area verrà attenzionata maggiormente anche dal punto di vista della sicurezza.

Nei dintorni dell’area verde, in corso gli interventi di taglio dell’erba, che ripristineranno il decoro in tutta la zona.

“Prosegue la nostra opera di riqualificazione delle aree verdi cittadine – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Dedicando questo giardino alla memoria di Clelia Gatti Aldrovandi abbiamo voluto dare un segnale, come avvenuto anche per Parco Scala, intitolato a Marisa Bianconi, e per la Casa della Solidarietà, intitolata a Enrica Fulgenzi. Valorizziamo la memoria delle donne che hanno vissuto e operato nel nostro territorio, sensibilizzando la cittadinanza sul grande contributo che importanti figure femminili hanno dato alla nostra città e in generale alla società civile in ambito sociale e culturale. Ringrazio gli uffici comunali per il fondamentale supporto all’opera di riqualificazione dell’area”.

L’intervento rientra nel piano di riqualificazione di parchi, giardini e aree verdi approvato dall’Amministrazione comunale.