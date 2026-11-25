Il centrodestra di Grottaferrata ha scelto Federico Pompili come candidato sindaco. L’accordo è stato annunciato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Progetto Grottaferrata Futura e Siamo Grottaferrata al termine di un confronto tra partiti e liste civiche. La scelta è stata condivisa anche dalle segreterie provinciali dei partiti coinvolti.

Sul nome di Pompili è confluita la convergenza delle cinque forze che hanno sottoscritto l’intesa. La coalizione ha indicato tre priorità per il progetto di governo della città: garantire stabilità amministrativa, segnare una netta discontinuità rispetto al passato e dare risposte concrete ai cittadini.

Definita la candidatura, il prossimo passo sarà la costruzione del programma amministrativo. Partiti e liste civiche intendono coinvolgere cittadini e associazioni del territorio per raccogliere proposte e individuare le priorità della comunità. La coalizione lascia inoltre aperta la porta ad altre forze politiche e civiche interessate ad aderire al progetto con cui il centrodestra si prepara alla sfida elettorale di Grottaferrata.